Psühholoog: kuna vimm närib inimest seest, siis on targem sellele otsa vaadata

Ütleme nii – kui sa mõtled psühholoogiliste kaitsemehhanismide peale, siis inimene ratsionaliseerib mingid konfliktid enda jaoks ära ja leiab neis häid külgi. Nii võib ta ka vimma enda jaoks ära tasakaalustada. Või kui inimene proovib mingi jama põhjustest aru saada ja tal õnnestubki neid tagamaid mõista, siis ei pruugi see teema temas enam ärevust tekitada.

Kas abi on ka sellest, kui mõnda teemat lihtsalt ei lase endale naha vahele?

Psühhoanalüütilise maailmapildi austajana ütlen, et inimene ei teadvusta endale väga paljusid asju, mis ta endale n-ö naha vahele laseb. Mõelgem näiteks sellele, kui paljudel inimestel läheb tuju ootamatult halvaks ja ta ei tea absoluutselt, millest see on tulnud. Nende olukordade taga on üldjuhul need samad pooleldi läbitöötatud negatiivsed tunded, mida ta endale ei teadvusta. Tihti kaudsed mõjutajad mõjutavad meid ka rohkem, sest otsestega saab võidelda, kaudsetega on keerulisem.

Küll aga on meil inimestena üks suur boonus: kontrolli võimalused oma keeruliste tunnete üle. Ma olen kindel, et on olemas refleksiooni platseebo ehk seirejõud. Selleks tuleb vimma tundmisel võtta enda suhtes mindful state, teha paus ja mõelda, et mis on ühes või teise konfliktis sinu roll ja võimalused ehk harjutada teadvelolekut. Ära saab jätta rabelemise, ründamise, vingu ja Kerry Howellsit tsiteerides – vimma.

Viimaks – kellel soovitad Kerry Howellsi «Omadega puntras. Kuidas tunda tänulikkust ebaõiglases maailmas?» raamatut lugeda?