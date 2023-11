Raamatu «Lõpp on algus» autor Tiit Trofimov usub, et iga inimene peaks endas üles leidma rõõmu, mis tundus lapsepõlves niivõrd loomulik, aga on täiskasvanuks saades kadunud. Elus on palju, mille üle tunda rõõmu! Siin on viis rõõmusõnumit Trofimovi raamatust.