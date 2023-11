Ilmus üks tähtsaim 19. sajandi saksa komöödia, mille autor edestas ligi sajandi võrra oma aega

Georg Büchner (1813–1837) jõudis oma lühikese elu jooksul lõpetada vaid revolutsiooniteemalise draama «Dantoni surm» ja komöödia «Leonce ja Lena» ning temast jäid maha veel ka näidendi «Woyzeck» ja jutustuse «Lenz» fragmendid. Ometi on ta XIX sajandi saksa kirjanduse üks kõige silmapaistvamaid ja lavastatumaid autoreid, kes tõlkija Mati Sirkeli sõnul «edestas ligi sajandi võrra oma aega ja on täiel määral elus ning aktuaalne praegugi».

LEONCE: Nagu iseendale! Nagu iseendale! Ma andestan endale selle heatahtlikkuse, et teid ära kuulan. Mu härrad, kas te ei tahaks istet võtta? – Mis näo need inimesed küll teevad, kui kuulevad sõna «iste»! Istuge aga maha ja ärge häbenege! On see ju viimane paik, mille te kord saate, aga see ei too enam kellelegi midagi sisse – peale hauakaevaja.