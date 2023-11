Kirjanik joonistab puid

Mis riiulile värske teos poes või raamatukogus sattuda võiks – kas proosa, luule, memuaristika, esseistika või kunstialbumid –, selles pole autor sugugi kindel.

Anti Saare raamat «Puu põndakul». Foto: Erakogu

«Raamat tuli selline, nagu ta tahtis tulla, kasvas ja kujunes kuidagi omatahtsi ja orgaaniliselt,» nendib Saar. «Kui just peaks, ütleksin, et ta on essee – selle sõna algupärases, prantsuskeelses tähenduses: katsetus. Ma katsetan siin joonistamist ja selle joonistaise mõtestamist. Katsun aru saada loodusest ja loomisest ja lõpuks oma isast, kellelt ma millegi kohta aru pärida enam ei saa.»

Isa kaotas Saar sel kevadel, puid on ta joonistanud paar viimast aastat.

Illustratsioonid Anti Saare teoses «Puu põndakul». Foto: Erakogu

Uudisteose esitlus koos originaaljoonistuste näitusmüügiga toimub sel reedel, 24. novembril kell 18 Tartus Aparaaditehases. Seal küsitleb autorit Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu, kes «Puu põndakul» testlugejana tõdeb, et inimesed kalduvad olema kõige avatumad ja vahetumad, kui nad räägivad ja kirjutavad loodusest, eriti kui see loodus on seotud nende enda minevikuga.

«Sellistel hetkedel võib tõesti öelda, et indiviid ja maailm, aeg ja ruum on koondunud ühte punkti,» ütleb Talvistu. «Anti Saare «Puu põndakul» oma esseistlikult skitseerival moel pakub just sedasorti võimalusi astuda ümbritsevast igapäevaolelusest välja ja ehk leida midagi endaski idanemas.»