Jõgeval toimuvad taas Betti Alverile pühendatud luulepäevad

Luulepäevade «Tähetund» eestvedaja, Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahuri sõnul võeti Artur Alliksaare luule tänavuse «Tähetunni» kavva ajendatuna sellest, et luuleklassiku sünnist möödus aprillis sada aastat. «Leidsime, et see on sobiv hetk Alliksaarele kummardus teha. Aga tema loomingu põhjal terviklikku lavastust kokku panna pole lihtne. Alliksaar on vististi läbi «Tähetunni» aastakümnete kõige keerulisem autor,» tõdes Lianne Saage-Vahur. Tema sõnul on Alliksaare luuletused eraldi võttes tõelised pärlid, ent mitmele luuletusele mingit ühist telge leida ja neist lugu kokku panna on ülimalt keeruline. Lisaks sellele on Alliksaare luuletustel enamasti sügav filosoofiline taust, mida on eriti 7.–9. klassi õpilastel raske tabada. Seekord astuvad noored luulehuvilised oma lavastustega üles ka harjumatus ruumis: vastvalminud kirik-perekeskuse Kaunite Kunstide Kodus. Meile pakuti sellist huvitavat võimalust ja me otsustasime selle vastu võtta, seda enam, et Alliksaare luule tundus sellesse keskkonda sobivat,» ütles Lianne Saage-Vahur.