Numeroloog uue aasta prognoosis: see, mis meid tabab, lajatab kui välk selgest taevast ning lööb õhu puhtaks

Kuna 8 on otse seotud karmaväega ehk teo ja tagajärje jõuga, siis võib kindel olla, et keegi palgapäevast ilma ei jää! Olgu see miljoni omandamine või pankrotistumine. Kõike saadakse täpselt nii palju kui ollakse eelnevate aastate tegemistega välja teeninud.

«2024. aastat saab nimetada saavutuste ajaks, viljakoristuseks, külluseks. Kuid see viimane võib osutuda ka külluslikule puudusele ja küllaldasele vaesusele! Ükstapuha, mis asi meid nüüd ei tabaks, juhtub see ootamatult ja kuidagi järsult, sest karma tegutseb just selliselt. Ta lajatab kui välk selgest taevast ning lööb õhu puhtaks,» selgitab Timo Reinpal raamatus.

Timo Reinpal, «Numeroloogiline prognoos 2024». Foto: Raamat

2023. aasta oli number 7 mõju all ja areng toimus vaimses plaanis ja need protsessid tõid tänu Marsi suurele jõule ja aktiivsusele hulga pingeid ning stresse. Aastal 2024 muutuvad need vahekorrad järsult, sest valitsevad number 8 ja Päike, mis töötavad materiaalse maailma võimu ja finantsteemadega ja kujundavad meie igapäevast elu põhjalikult ümber.