LUGEMISSOOVITUS ⟩ Väikesed inimesed unistavad suurelt

Juba paar kuud on esimesed selle sarja raamatud saadaval ka eesti keeles. Hoolika kaalumise järel sai välja valitud neli inimest: esimesena mõistagi Astrid Lindgreni, keda tunnevad ja armastavad kõik lapsed kogu maailmas. Teised on Coco Chanel (originaalsarja avaraamat), Pablo Picasso ja Albert Einstein.

Mis on teinud selle sarja teiste sarnaste seas nii populaarseks? Raamatu tekst on napp, kontsentreeritud ja samas väga lastepärane. Iga kangelase puhul alustatakse lapsepõlvest, leitakse motiiv, mis kannab teda ja tema tegemisi läbi elu, tutvustatakse lühidalt kõiki tähtsamaid episoode ning jõutakse viimasel leheküljel tagasi lapsepõlve unistuseni. Nii mõistab väike lugeja, et kõik tähelepanuväärsed inimesed on kunagi olnud väikesed lapsed, kuid huvi ja unistus on aidanud neil saavutada midagi suurt, pälvida kogu maailma tunnustus ning mõnel juhul muuta koguni maailma kulgu. Mõni kangelane on rinda pistnud ka raskustega, näiteks elas Chanel lapsena orbudekodus ja Einsteinil oli kõnetakistus, kuid silmapaistvad inimesed kasvavad välja ka väljapääsmatutest olukordadest.