MÕISTATUSLIK LUGU ⟩ Jutt raamatust, mis on lõputu nagu liiv

Sirge koosneb lõputust arvust punktidest; tasapind lõputust arvust sirgetest; ruum lõputust arvust tasapindadest; hüperruum lõputust arvust ruumidest... Ei, ilmselgelt ei ole see more geometrico parim viis mu jutustuse alustamiseks. Nüüdseks on iga fantaasialoo puhul saanud tavaks öelda, et see on tõestisündinud; sellegipoolest minu oma on tõestisündinud.

Ma elan üksi viienda korruse korteris Belgrano tänavas. Mõni kuu tagasi kuulsin õhtul koputust uksele. Tegin lahti ja sisse astus võõras mees. Ta oli pikka kasvu, laialivalguvate näojoontega. Võimalik, et nägin teda nõnda oma lühinägelikkuse tõttu. Kõik temas kõneles väärikast vaesusest. Tal olid hallid rõivad ja käes hall reisikott. Tundsin kohe ära, et ta on võõramaalane. Alguses arvasin, et ta on vana; siis taipasin, et mind olid eksiteele juhatanud tema hõredad juuksed, nii heledad, et olid peaaegu valged nagu skandinaavlastel. Meie jutuajamise jooksul, mis ei kestnud kauem kui tunni, sain teada, et ta on pärit Orkney saarestikust.