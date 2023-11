SINIJÄRV SOOVITAB ⟩ Nagu Schrödingeri part – ühekorraga praeküps ja lennu-suline

Et Part lendu tõusis, oli muhe üllatus. Et ta edasi lendab, tundub kuidagi loogiline, loomulik ja looduslik. Olav Osolin on eestikeelses sõnailmas ise üks paras part – maitseb kõigile ja keegi ei taha teda küttida, küll aga küpsetada ja pardirooga sõpradelegi jagada. O.O. on nagu Schrödingeri part – ühekorraga praeküps ja lennu-suline. Vinge viis kirjandustaevas ja kriitikute pidulaual samahetkselt laiutada-laaberdada.

Politseimees Part täidab täiuslikult inimliku korrakaitsja niši me krimivike hektiliselt rohitud ehk kasimata juurviljaaias. Ja autor oma kohati naeruväärsete, ent enamasti siiralt naermisväärsete mumpsude ja punksudega igal teisel leheküljel suudab vaimustada. Osolin oleks justnagu meie sajandi Oskar Luts, kes pole melanhoolia mahamüümiseni veel jõudnud. Räägib sellest ajast siinsamas ja teeb seda nõnda, et ta tekst inimeste niigi silme vahele seatud meelekirpu püssi ega päästikuni ei vii. Näitab hoopis, kui naljakad on nii paljud need tobedused, mis meelde tulevad ka täitsa viimastest aastatest, kui tühine nii mõnigi momentne kurbtus. Muidugi ta kontsentreerib ja utreerib ja laamendab lõbusasti, ent tema ei tule teie elumuredele lihtlabast asendust tooma. Ta lahe lugu lahendab probleeme, mitte ei lao neid virtuoosses sõnastuses lugeja lauale lisaks. See ei ole tumemeelne kibestunud päevapoliitiline lüroesseistika, see on aus muigav jutt meie oma ajast, kus oma tonksu saavad kõik. Mina ja sina ja laiem lugejaskond ja autor ise muidugi ka, sest vahel saab hea lugeja ka autori üle naerda. Tõhus teos ei peagi veatu olema.