Faktid suurmehe müüti ei murenda

Miks ja kuidas ühe bluusimuusiku enesekuvandi loomine on toimunud, millised on selle all toimivad makro- ja mikrotasandi mõjutajad, globaalpoliitika, majanduslikud hoovused, perekondlikud tegurid ja juhuslikud kokkusattumused, traditsioonid ja väärtused, on see põnev info, millel on püsiv väärtus nii tänapäeval kui ka tulevikus. Suured narratiivid sünnivad koos suurte jutustajatega ning B.B. Kingist suuremat bluusimeest on ajaloost keeruline leida. Sellest, milliseks kujunes Mississippis 1925. aastal sündinud ja 2015. aastal surnud Riley B. Kingi elu lugu ning kuidas ta seda ise esitas, on tasakaalustatud, ausa ja sümpaatse panoraamülevaate koostanud ajakirjanik Daniel de Visé.