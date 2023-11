ÕUDUSTE KOHTING ⟩ «Ma olen mõelnud tema peale viimased pool aastat iga päev. Iga tund, iga minut. Temale ja ta uuele «naisele»»

Lasteaiakokk Hilda elu on igavavõitu ja ka õiget armastust pole ta leidnud. Ta unistab reisist Toscanasse, et õppida valmistama parimaid Itaalia roogi. Samale kokkamisreisile on kirja pandud Rasmus, endine tantsuorkestri laulja, kelle sisutu elu möödub õe sohval, kus ta püüab oma eksist üle saada. Lennujaamas teatab aga reisijuht Paula, et nende peatuskoht Itaalias on maha põlenud. Heal juhul võib ta viia grupi väiksesse Rootsi rannikulinna Öregrundi ja seal kokakunstikursuse korraldada. Selle variandiga on nõus ainult kuus inimest, igaühel selja taga erinev elu ja oma lugu.