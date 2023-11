GALERII ⟩ Kirjandusliku kolmapäeval esitleti Valerio Magrelli luulekogu «Jää vait, müra!»

Valerio Magrelli (1957) on üks tähtsamaid luuletajaid tänapäeva Itaalias. Tema luuletused räägivad meie aja inimese elust – mürast, linnakajakatest, lastest, antidepressantidest, vananemisest, lahendamata kuritegudest, jumalast, kes ei vaevu isegi olemas olema.

Tekstid on vaimukad ja tundlikud, särava üldistusjõu ja nii selge kujundiloogikaga, et lähevad korda ka inimestele, kes muidu luulet ei loe. Sobib suurepäraselt esimeseks kokkupuuteks nüüdisluulega, olgugi et sisaldab tsitaate Nietzschelt ja Deleuze'ilt!