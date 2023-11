Enamik meist on ilmselt raamatukogust laenatud raamatu unustanud pikemalt enda kätte, kui tohib. Põhja-Inglismaal elav naine on aga lausa nii hajameelne, et hoidis raamatut enda käes 45 aastat kauem, kui lubatud ning raamatut tagastades rippus ta pea kohal hiigelviivis.