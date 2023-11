Mänguasjamuuseumis esitletakse uut lasteraamatut muuseumikoer Mustikast

«Õigupoolest võib Anna Ryazanova illustreeritud lasteraamatuid ka väikesteks kunstialbumiteks pidada,» leiab Marge Pärnits. «Mul on väga hea meel, et ta on lastekirjanduses jõuliselt esile tõstnud sellise mõnevõrra unustatud tehnika nagu akvarellmaal. Ehk saab just tänu nende piltide vaatamisele mõnest väikesest lugejast tulevikus kunstnik või hoopis tunnustatud siiliuurija,» lisab Pärnits.

««See on minu pall!» hüüdis Mustikas» on Mustika lugude kolmas osa, mis ilmub nii eesti kui ka ukraina keeles. Eestikeelne raamat on valminud ühisrahastuskeskkonna Hooandja toel. Ukrainakeelne raamat, mille tõlkimist ja selle ilmumist on toetanud Integratsiooni Sihtasutus, on mõeldud Eestis elavatele Ukraina lastele.