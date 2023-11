USA näitleja ja filmitegija Brie Larson, keda on tunnustatud parima naisnäitleja Oscari, Primetime Emmy auhinna ja Kuldgloobusega, on praegu taas kinodes filmiga «Marvelid». Nagu paljud teised näitlejad, on ka Brie Larson suur raamatusõber, kes oskab hinnata väärt kirjandust.