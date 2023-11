GALERII ⟩ Ilmus Kristina Mänd-Lakhiani raamat sellest, kuidas endaga rahus elada

«Ebatäiuslikkuse võlu» kasvas välja elukogemusest ja enne raamatu kirjutamist sai sellest Mindvalley kursus «Ela oma reeglite järgi». «Kirjutasin raamatusse oma elukogemuse, siin taga on muidugi suur töö, kuid ühtlasi paistab, et sellist raamatut on inimestele vaja,» rõõmustab Kristina.