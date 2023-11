Äsja ilmunud «Kas ma sellest juba rääkisin?» on humoorikas mälestusteraamat, mille on kirja pannud loomupäraselt andekas jutuvestja ja terane vaatleja – mees, kes kirjutab oma lähedastest suure armastuse ja soojusega. Peale filmimaailma räägib Sam Neill oma elust Kesk-Otagos Uus-Meremaa Lõunasaarel, kuhu ta rajas viinamarjaistanduse Two Paddocks, mis on tuntud kvaliteetse Pinot Noiri veini poolest.