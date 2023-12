MÜSTEERIUM ⟩ Rusudest leitakse inimene, kes suri juba 48 tundi enne maalihet. Kes ta sinna sokutas?

Pärast nädalaid kestnud tugevat vihma tekib ühel ööl Larviki fjordiäärses elamurajoonis maalihe. Hiiglaslikku lõhesse vajub kümme maja. Wisting liitub päästeoperatsiooniga, mille käigus tuvastatakse, et on küll raskemalt ja kergemalt vigastatuid, kuid kõik inimesed on õnneks eluga pääsenud.