Uuel aastal saab lugeda elust, surmast ja armastusest

Kuldne aasta algab jaanuaris koos Mati Undi 80. sünniaastapäeva tähistamisega. Lugejaid rõõmustavad ühtede kaante vahel kaks teost: «Via Regia» ja «Elu võimalikkusest kosmoses». Uustrükile on saatesõna kirjutanud Tiit Hennoste. «Via regia» tekitas omal ajal ilmudes küllalt palju kõmu. See on lugu elust ja teatrist, jättes lahtiseks võimaluse: kas see on üks ja seesama? Minajutustaja Heinrich Holla räägib loo oma sõbra Illimar Kooneni saatusest, kes ei rahuldunud vähemaga kui Suurte Ideede tagaajamisega ning oli veendunud, et «teatrielu on tegelikult reaalne elu» ja «laval ei tehta kunsti, vaid elatakse». Kahe sõbra põimunud elulugude kaudu avaneb lugejale vaade alevis kasvamisest, linna elama asumisest, õpi- ja kohanemisraskustest ning elamise rõõmust ja valust, kõike seda saatmas Teatri hele täht.