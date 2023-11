RAAMATUSOOVITUSED ⟩ Lihtsamat ja keerulisemat lugemist lähisuhtevägivalla mõtestamiseks

President Kaljulaidi Fondi üleskutsel koostas Pärnu Naiste Tugikeskuse juht Margo Orupõld Tallinna linna raamatukogudele rikkaliku nimekirja teostest – teabekirjandusest laste- ja ilukirjanduseni –, mis kirjeldavad põhjalikult meie ühiskonnas lakkava lähisuhtevägivalla olemust ning õpetavad abi otsima.

Eestis on lähisuhtevägivalda nii palju, et see mõjutab iga Eesti inimest. Värskest Statistikaameti uuringust selgus, et lausa 41% naistest ja 33% meestest on kogenud paarisuhtes vägivalda. «Hoolimata lähisuhtevägivalla laiaulatuslikust mõjust, on teadlikkus selle erinevatest vormidest ja ohumärkidest veel endiselt madal. Puudu on teadmistest ja julgusest, et neist rasketest kuid olulistest teemadest avalikult rääkida,» rääkis Pärnu Naiste Tugikeskuse juht Margo Orupõld.

Ta jätkas, et kirjandusel on harukordne võime mõtestada ka kõige keerulisemaid teemasid. «Lähisuhtevägivalla teemalised lood aitavad seonduvat laiemalt selgitada ning raskeid teemasid analüüsida. Mõista, kuidas mõjutab lähisuhtevägivald neid, kes on selle lõksus, nende lähedasi, tööandjat, kolleege ja kogu meie ühiskonda.»

Raamatute valikul lähtus Orupõld erinevatest lugejate profiilidest: vanusest ja huvist. Rikkalikus nimekirjas on teabekirjandust, populaarteaduslikku, laste- ja noortekirjandust, teosed «Valgest sarjast», mis keskenduvad just naiste lugudele, aga ka lihtsamat ilukirjanduslikku lugemist.

Lundy Bancroft, «Miks ta seda teeb?» Foto: Raamat

Lundy Bancroft «Miks ta seda teeb?» (2006, 2013) teabekirjandus

Raamatu autor Lundy Bancroft on meesterapeut, kes jagab oma ekspertkogemust, mille ta on omandanud viieteistkümne aasta jooksul tööalaselt rohkem kui kahe tuhande vägivaldse mehega kokku puutudes. Orupõllu sõnul on raamat oluline seepärast, et autor kirjeldab väga selges ja lihtsas keeles, kuidas mõtleb, käitub ja näeb maailma inimene, kes muudab kodu naisele kõige hirmsamaks kohaks.