Eesti on 2025. aasta kevadel Bologna rahvusvahelise lasteraamatumessi peakülaline

«Bologna lasteraamatumess on lastekirjanduse valdkonna tippsündmus ja peakülalise rolli kandmine seega suur vastutus ja väljakutse. Oleme rõõmsad, et pääseme maailmalavale, kus tutvustada oma uuemaid lasteraamatuid ja nende autoreid,» märkis Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone. «Eelkõige on see aga pildiraamatumess, kus fookuses illustratsioon. Olles 15 aastat rahvusstendiga messil osalenud kõrvuti teiste riikidega ja selles tohutus raamatute paljususes ennast peegeldanud, oleme saanud kinnitust, et Eesti illustratsioonikunst on täna omanäoline ja mitmekesine ning meil on lugusid, mida nii sõnas kui ka pildis maailmale jutustada.»