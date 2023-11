Popstaar Taylor Swift on viimase paari aasta jooksul kogunud juurde omajagu kuulsust ning on ausalt ja ilustamata suhetest rääkides saanud eeskujuks paljudele naistele. Lauljatari toetajad hindavad Swifti muusikat eelkõige tema nutikate laulusõnade poolest ning nüüd on naise fännid jaganud, millised raamatud tema kuulsate laulusõnadega kõige enam sarnanevad.