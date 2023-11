GALERII ⟩ Esitlusele tuli oluline raamat Läänemere pöördelisest julgeolekuolukorrast

Kaja Kunnas (snd 1968) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on paarkümmend aastat vahendanud Eesti, Läti ja Leedu sündmusi Soome meediale, peamiselt ajalehele Helsingin Sanomat. Tal on Helsingi Ülikooli riigiteaduste magistrikraad. Kaja Kunnas on varem kirjutanud kaks raamatut, neist teise – «Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad» (eesti keeles 2017. a) – koos Marjo Näkkiga.