Suri ameerika kirjanik John Nichols

Nicholsi tuntuim teos on romaan «The Milagro Beanfield War» (Milagro oapõllu sõda). Laiema tuntuse saavutas ta 1965. aastal armasturomaaniga «The Sterile Cuckoo», mille põjal valmis film Liza Minnelliga peaosas. Romaani ja filmi tegevus toimub USA kirdeosa erakolledžites, mis oli kirjaniku jaoks tuttav miljöö, kuna ta õppis ka ise Connecticutis internaatkoolis ja New Yorgi osariigi erakolledžis.

Aastal 1969. kolis Nichols koos esimese naisega New Yorgist New Mexico põhjaossa, kus leidis inspiratsiooni romaanitriloogiaks, millest ühe osa moodustab «The Milagro Beanfield War». Lugu rullub lahti New Mexico põhjaosa põllumajanduskogukonnas, kus tekivad tülid maa ja veevarude pärast. Tuntud näitleja, režissöör ja produtsent Robert Redford lavastas romaani põhjal filmi, mille peaosades on Rubén Blades ja Christopher Walken ning millest võtsid statistidena osa ka Truchase kogukonna elanikud.