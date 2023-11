Merike Jürjo pani kirja Kaitseliidu sõjaeelse ajaloo

«Mul on siiralt hea meel, et kaante vahele on saanud raamat Kaitseliidu ajaloost enne Teist maailmasõda. Iseäranis seetõttu, et raamat keskendub just Kaitseliidu taastamisele pärast 1924. aasta detsembrimässu ja sellele järgnenud arengule kuni 1940. aastani,» kirjutab raamatu eessõnas Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi.