Kehtnas anti ära tuhandeid raamatuid

«Tänaseks on hoiuraamatukogu vahetuskogusse vastu võetud kokku 353 146 teavikut ja nendest 94% on raamatud. Kõik raamatute kogumise aktsioonid on olnud väga rahvarohked ning igast Eesti nurgast on kaasa toodud tuhandeid teoseid,» kõneles Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus, kes tunnustas 25. novembril toimunud aktsioonil Kehtnas inimeste huvi raamatu taaskasutuse ja elukaare vastu.