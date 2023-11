Ilmus viiekordse Stalkeri-laureaadi jutukogu «Götterdämmerung»

Jutukogust leiab tekste, mis žanriliselt esindavad linnafantaasiaid, aurupunki, kangelasfantaasiaid ja postapokalüptikat. Kalmsten lööb nagu ikka talle eriomaste võõrikmaailmade ja legenditöötlustega, kuid selle kogumiku märksõnaks võiks olla lootus, selle tekitamine ja hoidmine. Ta ütleb eessõnas, et kui oskaks vastaks küsimusele, kes on inimene, siis ta teeks seda, ent väidab, et kuna ta ei tea, siis ta parem ei üritagi. Samas võib nii mõnestki kogumiku loost leida sellele küsimusele osalist vastust.