JÕULUJUTT ⟩ Kuidas tunneb end porgand, kes ärkab ühel hommikul üles lumememme ninana?

«Jah, oks on hea olla, vähemalt seni, kuni saad kasvada uhkelt puutüve küljes. Aga kui tuleb tuul ja murrab su tüve küljest lahti, oled üksi laia ilma peal. Milline õnn, et lapsed meid leidsid!» rõõmustasid oksad.

«No näed, porgand!» õhutas lumememm. «On ju tore, et me saame selle talve koos veeta ja lastele rõõmu teha!»

«Lumememm... Vabandust, et olen olnud nii tujukas. Sul on õigus. Meil siin on koos kindlasti lahedam talv, kui mul keldris oleks. Ja tänu minule on sul ikka tõsiselt ilus nina!» naeris porgand ning püüdis end võimalikult sirgu ajada, kui lapsed majauksest välja tormasid.