Eestlased on saunarahvas: milline on meie rikkalik saunakultuur?

Autor kirjeldab oma mõtteid saunaga seoses nii: «Laiemas plaanis kujutab «Suidsusanna» lugu elukaart: sünnist surma ja taassünnini. Taassünd pole temaatiliselt eesmärk omaette, vaid see, kuhu kõik välja jõuab. Suitsusaun kujunes hämmastavalt orgaaniliseks pidepunktiks abstraktsete loomislugude ja eepilisemate sündmuste keskmeks. Saun on olnud oluline rituaalne koht, mis tähistab inimelu kaalukaid pöördepunkte. Lähed sauna ühena ja tuled välja teisena. Mind on kogu aeg paelnud arhailised teemad. Pärimuslikus materjalis on teatav destilleeritus – kujundid on välja kujunenud pika aja jooksul. Pärimusteemadega tegeledes puutud kokku justkui kunsti elementaarsete ühikute ja baasstruktuuridega. Eestis on palju selliseid arhailisi kihistusi, mis Kesk- või Lääne-Euroopas ei ole säilinud. Inimesed tihitpeale ei teadvusta, et meil on säilinud midagi niivõrd ehedat ja terviklikku. Aga nii on ja just seetõttu on ka suitsusauna kujundil potentsiaal meid sügavalt puudutada.»