GALERII ⟩ Rock Hotel esitles vaimukat ja seikluslikku raamatut bändi eluloost

Rohkete piltidega varustatud «Rock Hotel. Viimane mäng» on mahukas koguteos Rock Hoteli teekonnast: bändiks kujunemisest kuni viimaste mängudeni. Nagu Rock Hoteli mehed ise ütlevad – see, et nad hakkasid rock’n’roll‘i klassikat tegema, oli nagu sahmakas kerisele. See oli kraam, mis meeldis meestele endile ja meeldis publikule. Sai kõvasti virutada ja ei pidanud väga tarka nägu tegema. Ja nüüd — 43 aastat hiljem, oli viimane mäng. Kas ikka oli?