Sinijärv soovitab: on selgunud, et põneva teose võib kirjutada ka ainult küpsistest

Esiteks on selgunud, et põneva teose võib kirjutada ka ainult küpsistest. Pealkirjaks ongi «Ainult küpsised». Mäletate seda traagilist anekdooti, kus hõredas olekus onu palus oma tädil nukrameelsel hommikul külma kihisevat jooki tuua? Särasilmne memm saabus ja ütles, et jooki poes ei olnud, aga ma tõin sulle küpsiseid… Õudne. Ometi on maailmas küpsisi igaks elujuhtumiks ja närusteks koidikuteks leidub neid samuti. Head kodumaised (mitte ainult!) küpsikud on üle hulga aja ühte raamatusse kokku pandud ja väga hästi sealjuures. Vististi käesoleva sajandi esimene korralik eestikeelne küpsiseraamat. Säändsena väärib ettevõttu, läbilugu ja järeletegemist. Tohib kodus katsetada küll. Ideaalne tugilugu detsembrikuuks ja kauemakski.