LUGEMISSOOVITUS ⟩ Telekokk, kellest on tõsiselt tolku

Kel kodus katsetamise himu peameeles ja käsivarres kibelemas, suhelgu Jamie Oliveri raamatutega. Ma ausalt öeldes ei uskunud ega teadnud, et neid eesti keeles juba mituteist olemas on.

Jamie Oliver on justkui üks kokanduslik konstant – iginoor ja alati siin. Maailm kubiseb telekokkadest, Jamie aga teeb päris asja ja annab päris inimestele päris nõu. Temast on tõsiselt tolku. Põlgan Gordon Ramsay või isegi Anthony Bourdaini tüüpi ettevõtlikke mölakaid, kelle ropendamise üle võib ju korraks naerda, ent pikemas vaates jääb järele t*** ja tühi hing. Jamie Oliver on sõber ja abimees ja lahe säga, annab võimaluse leida maitsete maailmast tegelusviise, mis lihtkombel koduköögis teoks teha saab.