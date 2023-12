TAASKASUTUS ⟩ Näited elust enesest, kuidas ülejääke ja ajale jalgu jäänud materjali kodus ära kasutada

Taaskasutus on mul veres, ütleb Kiti Põld. Raamatus «Meie taaskasutus» kirjeldab ta, kuidas nad perega Viljandi äärelinna ostetud «katkise» maja taastarvitusmaterjalide abil hubaseks koduks muutsid ning toob haaravaid näiteid igapäevasest asjade ringlusest. See on ilus armastuskiri perele ja kodule, eelkõige aga taas-, uus- ja ärakasutuse manifest.