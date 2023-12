Etnoloog Indrek Jääts esitleb raamatut, milles kirjeldab reise soome-ugri aladele

Raamatusse on koondatud seitse päevikuvormis reisikirjeldust aastatest 2010-2017. Ühelt poolt pakub raamat sissevaadet välitööl oleva etnoloogi igapäevaellu, teisalt varjundirohket lugemiselamust reisikirjanduse austajatele.

«Päeviku pidamine on iga välitööl oleva etnoloogi enesestmõistetav kohustus. Ehkki mina pean tegelikult päevikut kõigil välisreisidel, ka neil, mis pole välitöödega seotud. Päevikusissekanded saavad üldiselt pikemad siis, kui päev on sündmusterohkem, kui on mingeid sekeldusi. Kõige pikemalt panevad vast kirjutama tõsised probleemid, konfliktsituatsioonid. Neid tuli ette ka selles raamatus kajastatud käikudel,» kirjeldas Indrek Jääts päeviku kirjutamise tagamaid.