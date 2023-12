Poola kuulsaim detektiiv on nüüd Eestis

Raamatu tekstide autor on Grzegorz Kasdepke. Väga olulised on Piotr Rycheli värvikirevad emotsionaalsed illustratsioonid. Kuidas too detektiiv Eestisse jõudis? Raamatu tõlkija Allar Sooneste märkas seda Poolas raamatupoes, teos hakkas talle meeldima ja ta ostis raamatu endale. Hiljem tekkis mõte see eesti keelde tõlkida.

Nüüd kiire pilk detektiivi tööpäeva: ««Minu delfiinidega sokid on kadunud ...» nuuksus Zuzia. Alles nüüd pani detektiiv Positiiv tähele, et Zuzia seisab paljaste jalgade otsa pistetud sussides. «Kuidas nii?» imestas ta. «Kas sul olid sokid jalas, kui need kaduma läksid?» «Ei ...» Zuzia luristas nina. «Just praegu tahtsin sokke jalga panna ja avastasin, et ... need on kadunud!»»

Niisugune oli detektiiv Positiivi esimene töö. Aga kuhu kadus liivakastist liiv? Kes lõhkus vaasi? Kes lõhkus ära kella? Miks on nii pime? Miks on nii valge? Kes varastas jalgratta? Kes tegi katki rannapalli? Miks kaktus ära närtsis? Detektiiv Positiiv lahendab need ja paljud teised juhtumid. Kuidas? Detektiiv Positiivi jälgedes sammuvad lugejad võivad neis raamatutes esitatud mõistatusi lahendada ka ise. Kas lugeja pakutud lahendus on õige, seda saab ta teada raamatu lõpus. Nii ka sokkide loos.

Zuzia. «Näed sa siis,» naeratas detektiiv Positiiv. «Siin on vist sinu ema käsi mängus ...» Ja kas teate, mis? Tal oli õigus.