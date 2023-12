«Eesti riik oli okupeeritud, kuid igaühel oli oma Eesti riik kodus, raamaturiiulis»

Autori meenutust mööda jõudis ka tema oma koduõues maha pidada kivilahingud sealsete vene poistega ja teenida neilt välja fašisti hüüdnime. Ent kaasnev sõjamütoloogia ning Suures Isamaasõjas (nii nimetati toona Teist maailmasõda) saavutatud võidu ülespuhumine said õige hoo sisse alles 1965. aastast (lk 71).

Noorus, teadagi, on ilus aeg ja muudab mälestusedki kenamaks. Sellele raamatule annavad värvi autori vanavanemate juures veedetud lapsepõlvesuvede memuaarid. Malle ema oli pärit Järvamaalt Tagametsast, isa Saaremaalt Leisi kandist Parasmetsa talust, mis toona asus piiritsoonis. Huvitaval kombel on autoril õnnestunud just sealtkandist leida tubli eesti töömees nimega Rabindranath, kelle perenimi siiski ei ole Tagore.