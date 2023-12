«Oodake nüüd. Ma pole haige. Kurgus kipitab lihtsalt ja ma olen veidi väsinud… Lamerakuline vähk?»

1990. aastal leiab Wiking Stormberg oma abikaasa Helena kirja. Naine on läinud murakaid korjama. Nende vastsündinud tütar Elin on emaga kaasas, poeg Markus aga vanaema juures. Õhtuks pole Helena koos Eliniga ikka veel tagasi tulnud. Elin leitakse elusalt Kallmyreni soo servalt, Helena on aga jäljetult kadunud. Tema surnukeha ei leita kunagi, külmast mülkast on saanud tema haud.