Üks vana armastuslugu, kus pole kohta võltsvagadusele ega valehäbile

Edu ja edevus tiivustas, tuues samas tema iseloomus esile kõrkuse, ülbuse ja üleolekutunde: «Nii pidasin ma end juba ainsaks filosoofiks, kes veel maailma jäänud on, ega tundnud enam mingit hirmu» (lk 51). Vastureaktsioonina tekkisid Abélard’ile mõjukad vastased. Kadetsejate ja vihkajate hulgas andsid tooni tema endised õpetajad ja õpingukaaslased, kes ainult ootasid õiget hetke mehe põrmustamiseks. Füüsilisest sandistamisest vaevalt toibunud Abélard sai järgmise valusa hoobi, kui kirikukontsiil mõistis hävitamisele tema vaimutöö viljana valminud teoloogilise traktaadi: «Ilma mingi arutelu või uurimiseta sunniti mind iseenda käega oma kõnealust raamatut tulle viskama ning nõnda põletati see ära» (lk 76).

Abélard’i ja Héloïse’i kirjavahetus on mitmekihiline, ent selle keskmeks on ja jääb nende liigutav-traagiline armastuslugu. Kild killu haaval rullub see lugeja ees lahti, nõnda et iga järgnev kiri lisab loosse uusi detaile ja nüansse. Oma kirest rääkides ei rüüta armastajad end ei võltsvagaduse ega valehäbiga, vaid esitavad päris vabalt ja ilustamata juhtunud tõsiasju: «Ja mida saatis seal korda mu himu taltsutamatus kuskil sealsamas refektooriumi nurgas, sest meil polnud ühtegi teist kohta kuhu minna» (lk 159). Nende armusuhe oli lühiajaline tugev tundetulv, millest saatuse tahtel pidi piisama terveks ülejäänud eluks.