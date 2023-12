14 LUGEMISSOOVITUST ⟩ Leelo Tungal soovitab jõulukuuks raamatuid ja avaldab oma esimese suurima kirjandusliku pettumuse

Esimeses klassis oli eesti keele tund minu jaoks väga igav. Tähtede õppimiseks pakutud lihtlaused aabitsas tundusid kentsakate ja mõttetutena. Ja kui talvevaheaja järel küsis klassijuhataja, kas keegi vahepeal on ka mõnda raamatut lugenud, siis tõstsin käe ja teatasin, et lugesin läbi «Kristiina Lauritsatütre» esimese osa. Seepeale arvas nooruke õpetajanna: «Sulle vist üldse meeldivad muinasjutud?» Taipasin, et pole viisakas talle vastu vaielda, et Nobeli preemia laureaatide sarja hõbekaanelised raamatud muinasjutte ei sisalda…

Aga esimeses klassis tabas mind ka suur kirjanduslik pettumus: koolimajas seisis raamatukapp, kust lapsed said teoseid laenutada, ja kapiga tutvudes avastasin sealt Tammsaare «Põrgupõhja uue vanapagana». Isa oli mulle unejutuks pajatanud mitmeid naljakaid rahvajutte vanapaganast ja Kaval-Antsust ning olin rõõmus, et saan neid nüüd ise lugeda. Aga kodus raamatut avades ei leidnud ma sealt ainsatki lahedat lugu – tekst oli keeruline ja pildid tundusid hirmsatena, nii et tundsin, et olen kõvasti petta saanud.

Kui vaatan praegu raamatupoodide lette, siis tahaksin olla jõuka pere laps, kes saab kõiki neid ilusaid köiteid endale lubada Eriti palju leidub seal minimaalse teksti ja uhkete värvipiltidega mudilasteraamatuid ning näib, et see tendents on ülemaailmne. Kuuldavasti on värvikad väikelasteraamatud huviorbiidis ka järgmisel Bologna rahvusvahelisel raamatumessil, kus eestlastel on au olla peaesinejaks.