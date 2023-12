Kultuurikatlas toimub taas traditsiooniline Tallinna raamatumess ja jõulumüük

Laupäeval, 9. detsembril kell 12 on Kultuurikatlasse muinasjutuhommikule oodatud kõik lapsed. Tõlkija Leelo Märjamaa loeb tuntud muinaslugusid, millele sõnameister Roald Dahl on vaid talle omases lustlikus värsis ja pöörases fantaasias vindi peale keeranud. Kuidas käis tegelikult kolme põrsakese käsi, kuidas õnnestus Jackil hirmsat hiiglast ninapidi vedada ja Punamütsikesel kurja hundi käest pääseda?

Päev jätkub kell 13 Rein Veidemanni raamatuesitlusega. Kirjandusteadlane, kultuurikriitik, publitsist ja kirjanik otsib vastust küsimustele, miks eesti kultuur on kujunenud selliseks, nagu eestlased seda igapäevaselt kogevad, selles osalevad, ning mida see neile tähendab. Need on küsimused eesti kultuuri olemusest, tähendusest ja toimest. Autor tutvustab kogumikku, kuhu on kokku koondatud kirjatöid aastatest 2000–2023.