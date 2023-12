Noorusaeg Nõukogude Eestis: kui kooli ei saanud, tuli minna vene kroonusse

Nüüd on see raamat saanud järje. Laps kasvas suureks ja läks Tartusse õppima. Algul EPAsse, siis ülikooli. Suvel käis malevas. Kohtus tulevase abikaasaga. Nii kulges noorusaeg Nõukogude Eestis.

Raamat on sama humoorikas, aga paksem kui lapsepõlvelugu. Juba algus on intrigeeriv: «Keskkooli lõpetamise järel oli mul vaja kindlasti mõnda kõrgkooli sisse saada, sest muidu ähvardas kohe mobiliseerimine Nõukogude armee teenistusse. Kahte või halvimal juhul isegi kolme aastat sõjaväes veeta polnud mul küll mingit tahtmist, kuigi vahel räägiti, et see on tõeliseks mehistumiseks vajalik elujärk. Niisugust tahtmist ei olnud arvatavasti mitte ühelgi eesti poisil, sest õigupoolest oli ju tegemist vene kroonuga, mis tähendas igasuguseid koledusi. Juba abituriendina sai sellest vastiku maitse suhu, sest tuli käia sõjakomissariaadis ja seista alandavalt alasti arstliku komisjoni ees.»