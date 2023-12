«Tere, ma olen sugulane!» Justin Petrone öised seiklused väikeses Itaalia mägikülas

«Näe, tema nimi on Petrone. Ta on siit kandist pärit,» selgitas Anna Maria.

Omanik vaatas passi, seejärel mind, hammustas huulde ja ütles ei.

Kui jälle autos istusime, ütles Anna Maria: «San Giorgio on väga väike koht. Väga-väga väike. Siinsed inimesed ei usalda väljastpoolt tulijaid. Sellest tuleb aru saada.»

Kurvastasin ega öelnud midagi. Ma polnud päris kindel, kas Anna Marial on pere, ega küsinudki seda, aga miskipärast eeldasin, et ta elab üksi. Ilmselt polnud see mitte kuidagi sobilik, et tema mulle öömaja pakuks.

Anna Maria ei vaadanud mulle enam silma. Ta paistis murelik. «Noh, minu pool sa peatuda ei saa,» alustas ta. «Seal on täielik segadus ja pealegi pole mul ruumi. Võib-olla proovida tagasi Coriglianosse hääletada...» Ta hääl ei kõlanud veenvalt. Kaalusin ka jalgsi minekut, kas või pimedas. Mõtlesin ka mõne nõlval nähtud apelsinipuu all ööbimisele, ent kujutasin ette, et mul võib hakata väga külm, ning et ärgates olen üleni kaetud sisalike või ämblike või mõlemaga. Samas paistis see parem kui magada näiteks kiriku keldris, kus enamiku Itaalia kirikute kombel paiknes omal ajal ammuste külaelanike hauakamber. Valides apelsinipuude ja ämblike ning luukerekuhjade kohal magamise vahel, oleksin otsustanud apelsinide kasuks.