See raamat garanteerib, et pärast lugemist on su tuju suurepärane

Need olid lihtsamad ajad, kui päeva päästsid pelgalt lihasmass ja tulejõud, ükskõik mis probleemiga tegu. Ja mehi, kes väsimatult meie päevi päästsid, tunneme me kõik tänaseni eesnime pidi – nad on meie sõbrad, lähedased, peaaegu pere (no näiteks Bruce’iga veedame juba aastakümned kõik oma jõulud).