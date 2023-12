Õpiku koostajad on Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse ning Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Õpiku eelmine versioon ilmus Haridus- ja Teadusministeeriumi toel tasuta e-õpikuna 2018. aastal. Trükiversiooniga käis järjekindel töö kuni viimase hetkeni, tegemist on väga põhjalikult ümber töötatud, uuendatud ja täiendatud versiooniga, sisuliselt uue õpikuga.

A4-formaadis raamatu 1184 leheküljel on käsitletud peamisi rakubioloogia valdkondi ja suundumusi. 17 peatükis tutvustatakse lugejale rakubioloogia ajalugu ja juurdunud teadmisi, aga ka selle kiiresti areneva teadusharu uusi suundi. Lisaks on õpikus peatükid arengubioloogiast, immunoloogiast, tüvirakkudest, rakkude eristumisest ja kasvajate tekkest ning histoloogiast, mis kõik täiendavad üldist arusaamist rakubioloogiast.

Tähelepanu all on ka eri meetodid, mida teadlased raku uurimiseks kasutavad: valgus- ja elektronmikroskoopia, elusraku kuvamine, kromosoomide uurimine, rakkude koekultuur jmt. Mõistagi on õpik varustatud aine- ja nimeregistriga ning lisatud on ka soovitatava kirjanduse peatükk, mis haakub rakubioloogia õpetamisega Tartu Ülikoolis.

Kokku oli õpiku kirjutamisse kaasatud 31 autorit, kelle seas on zoolooge, taimefüsiolooge, biokeemikuid, molekulaarbiolooge, rakubiolooge, keemikuid ja arste. Lisaks kirjutajatele on 14 jooniste autorit – teoses on 996 joonist. Fotosid on kokku 461, neist 214 on originaalfotod 37-lt Eesti teadlaselt. Paljude kaastööliste ühise pingutuse sümbolina algab raamat ladinakeelse motoga, mille tekst pärineb Vana-Rooma komöödiakirjanikult Plautuselt: nemo solus satis sapit ehk mitte keegi ei tea üksinda piisavalt.