6 armsat pildiraamatut, mille abil jõulutunnet luua

Säravvalged lumekuhilad ja härmas puud ning krõbedad külmakraadid ja karge taevas loovad maagilise jõulutunde. Siis on vägagi tore õuejahedusest tuppa jõudnuna tassike vürtsikat teed teha ja selle joomise kõrvale piparkooke näksida. Et aga end veel jõulisemalt tunda, võib kõigele sellele lisada ka pisut ka vaimutoitu ja silmailu. Kõige suurem saab jõulutunne ja ‑rõõm muidugi siis, kui lugemiseks mõni pisem pereliige kaissu võtta.

Kas sina tead, kuidas suudavad päkapikud igal hommikul kõiki häid lapsi üllatada? Ja seda veel niimoodi, et neid mitte keegi ei näe? Muidugi mõista sellepärast, et nad on julged nagu kuningad, osavad nagu oravad ja tugevad nagu sipelgad. Päkapikud ei hooli sellest, et nad on ise pisikesed nagu nööp. Pisikesedki suudavad palju head korda saata, pisikesedki on olulised ja vajalikud.