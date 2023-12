LÄBIPÕLEMINE ⟩ Karjäärinõustaja: paljud inimesed ei tea isegi, mille nimel nad pingutavad

Karjäärinõustaja ja psühholoogina näen sageli, kuidas see peatükk on meil koolis vahele jäänud: kes ma olen ja mida ma selles elus teha tahan. Nii on paljude inimeste karjäärivalikud juhuslikud, üks asi on viinud teiseni. Kui meie elul pole suuremat sihti, siis ulbimegi igapäeva tegevuste segases supis ja kaotame end kergemini. «Hetke» tuum on leida enda elus üles need asjad, mis on päriselt olulised. Kui see on paigas, siis on lihtne disainida protsessid, mis emaeesmärki teenivad, olgu siis koosolekute ümber kujundamise, segajatest loobumise või delegeerimise kaudu.