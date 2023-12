Menukaks osutunud raamaturingluse päev jõuab ka Eesti rahvusraamatukokku

Käesoleval aastal on andnud oma vanale raamatule uue elu kümneid tuhandeid inimesi üle Eesti. Teist sama palju on leidnud uut lugemist. Kogu aasta jooksul on hoiuraamatukogu kokku kogunud ligikaudu 350 000 kasutatud teost, millest enamus on raamatud ja väiksem osa perioodika.