GALERII ⟩ Tiit Trofimov viis vangidele arendavaid raamatuid

Trofimov kommenteeris, et tal on hea meel näha, kui kiiresti teadlikkuse avamine ja praktikad inimesed teise seisundisse viib. Ta usub, et vangla on üks olulisemaid kohti, kus seda tegema peaks. Kui vangid avastavad endas selle «kliki» ja saavad aru, miks nad selles «lõpmatus ringis» on ning kes nad oma hinges on, hakkavad asjad elus positiivses suunas liikuma.

Trofimov ütleb, et kui inimese silma vaadata, näeb, et silmade taga on ilus hing. Nagu öeldakse – raske on mõista, lihtne on hukka mõista. Me tihti ei näe, mida inimesed on pidanud ehk lapsepõlves kannatama, kust see viha ja ebaõiglustunne on tekkinud. Kui seda näha, hakkab ehk inimesi mõistma ja näeb, kõige taga on üks kinni jäänud emotsioon, millest on tekkinud lugu ja selle taustal ta ongi sinna jõudnud.