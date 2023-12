Väikesele naabrile on suurest naabrist aru saada eriti tähtis

Arusaadavalt ei saanud Koivisto neid sündmusi ette näha. Samal ajal kinnitab autori kirjeldatud Venemaa eelnev ajalookäik, et ülal mainitud agressiivsete sammude puhul pole tegemist üksikute, «normaalsusest» kõrvalekaldumise juhtumitega, vaid sajandite jooksul kujunenud arusaamade ja käitumismallidega. Jah, autor ei osuta alati otseselt Venemaast tulenevatele ohtudele, kuid ridade vahelt lugedes on need igati nähtavad.

Kuigi Koivisto käsitluse ilmumisest on möödas üksjagu aega, on raamat jätkuvalt hea allikas, tutvumaks Venemaa minevikuga. Seda juba ainuüksi põhjusel, et vene keele oskuse omandanud autor on saanud kirjutamisel tugineda originaalkeelsetele teostele ja muule materjalile. Samamoodi paljude autoritega otsib Koivistogi vastust küsimusele: kas Venemaa kuulub itta või läände? Kuigi teemapüstitus on Venemaa toimimisajendite mõistmiseks suhteliselt teisejärguline – Venemaa ainuvalitsejatele pole seda küsimust kunagi otseselt eksisteerinud. Nende tegutsemise lähtekoht on olnud pigem suurushullus. Sellest ajendatud soovunelmad ja teod on viinud selleni, et Venemaa, mida Koivisto peab üldiselt «heaks naabriks», on tsiviliseeritud maailma silmis ettearvamatusega tõuganud Soome NATO vihmavarju alla.