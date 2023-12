KINGISPIKKER ⟩ 10 väärt raamatut, mida kinkida poliitika- ja ajaloohuvilisele

***

Madis Jürgen, «Rock Hotel. Viimane mäng». Foto: Raamat

Madis Jürgen

Kirjastus Helios

2023

Nagu Rock Hoteli mehed ise ütlevad – see, et nad hakkasid rock’n’roll‘i klassikat tegema, oli nagu sahmakas kerisele. See oli kraam, mis meeldis meestele endile ja meeldis publikule. Sai kõvasti virutada ja ei pidanud väga tarka nägu tegema. Ja nüüd — 43 aastat hiljem, oli viimane mäng. Kas ikka oli? Mehed pole selles üksmeelel. Kikilips jäi ju tegemata!

***

Aavo Kokk ja Andres Eilart, «Pintsliga tõmmatud RAHVAS». Foto: Raamat

Aavo Kokk ja Andres Eilart

Kirjastus Synd & Katts

2023

«Pintsliga tõmmatud RAHVAS» on järg menuraamatutele «Pintsliga tõmmatud EESTI» ja «Pintsliga tõmmatud LINNAD». See on sarja kolmas ja kõige olulisem teos.

See on kultuurilooline uurimus, mis esitleb läbimõeldud ja haaravas rütmis loo, kuidas see rahvas on ennast vorminud.

Kunstiteoste abil seletatud sündmused ja motiivid algavad 13 500 aastat tagasi, kui liustikud siinsetelt aladelt taandusid, ning jõuavad aastasse 2050. Raamatus on sündmused, kombed, hetked ja ideed, mis teevad eestlasest eestlase.

***

Jaak Juske, «Tallinna vanalinna 50 põnevat detaili». Foto: Raamat

Jaak Juske

Kirjastus Pegasus

2023